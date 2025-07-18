В КНДР ограничили доступ иностранцев на курорты после визита Лаврова

Национальное управление по туризму КНДР временно запретило иностранным гражданам посещать прибрежную курортную зону Вонсан-Кальма. Это решение последовало после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который побывал в этом регионе во время своего визита в Северную Корею.

Как сообщает Bloomberg, причины ограничения пока не разглашаются, но эксперты предполагают, что курортная инфраструктура еще не готова к приему туристов. По данным аналитиков из программы 38 North Центра Стимсона, комплекс для туристов пока не достроен: одно из крупнейших зданий остается неиспользуемым, территория малолюдна, а бассейн на крыше пустует.

Во время своего визита Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в том числе на его яхте, пришвартованной у побережья Вонсана.

Официальные власти Северной Кореи не прокомментировали сроки снятия ограничений.