Что происходит с турецким отелем после пожара

В редакцию поступило несколько обращений по поводу пожара, который случился на этой неделе в турецком отеле Selectum Luxury в Белеке. По словам одного из подписчиков, вечером 13 июля около 18:00 в главном корпусе произошло возгорание в районе кухни и последовавшее за ним задымление. Гостей пришлось эвакуировать в ближайшие отели. Уже на следующий день туристов начали возвращать, но у них возникли жалобы. «На территории – временные кабели, ощущение стройки», – описывает ситуацию подписчик. Другой очевидец уточняет, что в Selectum после пожара заселены только домики family, при этом сам отель функционирует не полностью: «тишина и спокойствие, никакой анимации, развлечений, в главном корпусе нет света. Главный бассейн и главный ресторан не работают». Поесть, по его словам, можно только в семейном ресторане по более скромному меню, доступен также бар на пляже.

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Как выяснила редакция, проблема действительно возникла, но и отель, и туроператор Anex, который с ним сотрудничает, прикладывают все усилия для устранения последствий.

«В Selectum было возгорание проводки, в связи с чем туристов переселяли в Gural и Rixos, что является очень достойной заменой. Индивидуально по запросу гостей рассматривали и другие альтернативы», – рассказала замдиректора Anex Яна Муромова.

По ее словам, сейчас Selectum возвращается к нормальной работе. «Оперативно восстановили зону family, основное здание запускают сегодня, а завтра начнут полноценный прием туристов».