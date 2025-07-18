«У нас за такое в психушку». Россиянка — о привычках в Латинской Америке

Российская путешественница побывала в Гватемале и описала привычки ее жителей фразой «у нас за такое в психушку или в налоговую». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Во-первых, россиянка удивилась, что жители этой страны Латинской Америки ездят в кузове пикапа «всей деревней».

«На заднем борту — дети, бабка с мешком кукурузы, собака и парень с канистрой», — пояснила она.

Вторая привычка, на которую обратила внимание Ершова, — мыть голову и стирать белье в реке.

«Как можно что-то стирать в реке? Она же может быть грязной. И уж однозначно, что ты и сам плохо влияешь на местную флору и фауну, стирая свой вонючий ковер в реке с использованием порошков», — возмутилась автор публикации.

Кроме того, путешественницу поразило, что в Гватемале женщины кормят семью едой с рынка.

«Пришел, купил суп с лапшой, готовый рис, вареные кости с мясом, соусов разных — вот тебе обед, чтобы дома не готовить», — добавила россиянка.

Ершова также рассказала, что гватемалки вместо работы рожают детей, не носят бюстгальтеры и часами сидят на лавках возле домов.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о главных опасностях, которые поджидают туристов в Гватемале. В частности, там высокие цены для иностранцев на услуги и посещение достопримечательностей.