Российские туроператоры ожидают рост бронирования туров в Оман

Российские туроператоры отмечают рост интереса жителей к Оману и полагают, что спрос на зимние поездки вырастет примерно на 15%.

Впрочем, рост продаж наблюдается уже сейчас — это следствие сохранения регулярных рейсов из Москвы и Маскат летом. Но и активность оманского офиса по туризму тоже играет роль, говорит руководитель компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Оман на днях стал еще одной страной, которую россияне могут посетить без визы, и это, конечно, тоже влияет на спрос, но не слишком — россияне могли находиться в Омане до 14 дней без визы (сейчас 30 дней), напоминает «Турдом».

Оман чаще посещают ради экскурсий, но и на пляжах там есть где отдохнуть. Кроме этого, в стране ежегодно появляются новые гостиницы, хотя они стоят в 2,5-3 раза больше, чем в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Кроме цен эксперты отмечают пока что малое количество русскоговорящих гидов, но, если турпоток из России будет расти, эта проблема устранится.

По прогнозам, выездной туризм в России в 2025 году может достичь отметки в 13 млн поездок, почти столько же было в доковидный период. Азиатские направления также набирают популярность.