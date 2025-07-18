С местными не общаться: турист рассказал о новом курорте КНДР

В июне в Северной Корее открыли новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма» — он специально рассчитан на туристов из России. Жительница Владивостока Елена среди первых побывала на курорте и рассказала «Газете.Ru», удалось ли КНДР удивить россиян, чем кормили и развлекали гостей в Вонсане и удалось ли пообщаться с местными жителями.

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Мне есть с чем сравнить отдых в Вонсане — в прошлом году побывала в Расоне (город в КНДР. — «Газета.Ru»). Молодцы северокорейцы, стараются. Побережье все чистое, с полпятого утра они уже добросовестно убирали весь берег протяженностью пять километров. Около каждой гостиницы отгорожена своя территория, зонтики, шезлонги, и все убрано. Мы как иностранцы для них были, у нас была огорожена территория, дальше находились наши корейские товарищи с детьми — cпортивный лагерь какой-то приезжал.

Что у них, что у нас — все убрано: ни травинки, ни былинки, везде стоят урны, раздевалки, душевые. Можешь подойти, ноги ополоснуть. Камеры хранения — около каждой зоны, где стоят шезлонги. Есть мини-кафе, где тебе все поджарят, отварят. И водичка в холодильнике лежит холодненькая. То есть все без проблем.

В гостиницах все абсолютно новенькое, чистенькое, персонал — как с картинки девчонки, услужливые, добрые. Естественно, они не разрешали фотографироваться.

Сами корейцы приветствовали нас горячо так, от всей души, доброжелательно махали, кричали: «Русские, русские!» Очень приятно было.

Помимо пляжной зоны, есть велосипедная дорожка. Напрокат ты можешь взять велосипед и кататься столько времени, за сколько заплатил. Везде лавочки, очень зелено. Единственное, я бы хотела, чтобы было побольше детских площадок, потому что курорт все-таки рассчитан на более взрослый отдых. У меня, например, есть внучка, и я хотела бы туда приехать с ней — поэтому и обратила внимание, что детских площадок достаточно мало. Внучке моей бы было скучно. Есть игровая зона, где стоят компьютеры, — но это все-таки была закрытая страна, они не такие современные, как сейчас. Лет на 10–15 они отстали.

В аквапарке мы не были, так как, во-первых, когда в КНДР приезжал глава МИД РФ Сергей Лавров, было ограничение на посещение всевозможных таких мероприятий. Во-вторых, там было очень много корейских товарищей с детьми, и нам места не хватило.

«Утром подавали кимчи и жареные голубцы»

Еда была, в принципе, прекрасной, разнообразной. Трехразового питания было достаточно, я считаю. На столе, как правило, всегда было от трех до пяти видов мяса: курица, утка, баранина, говядина, свинина. Могли одновременно это все подать. Рыбы тоже было два-три вида. Рыба была либо сырая нарезанная, как мы любим из японской кухни, в маринаде, либо жареная. Ну, трубача они готовить не могут — нас, дальневосточников, этим не удивить. Это было резиновое что-то. Кальмар вкуснее.

Знаете, когда приходишь в гости к маме или бабушке, она из холодильника достает все, что у нее есть, и ставит на стол, чтобы мы вкусно поели? От широты души. Вот и северокорейцы все выставляли на стол. Что интересно, в суп они добавляют ложечку, как они называют, мороженого — как взбитые сливки. Мы им сказали, что у нас так не делают, что должна быть сметана. Для них понятие «сметана» пока новое, хотя кисломолочный продукт наподобие кефира нам давали.

Непривычные были и завтраки — мы сделали небольшое замечание, что утром не надо нам давать кимчи и жареные голубцы в непонятном соусе. Я говорю: у нас утром идут тосты, яичница, молочная каша.

На следующий же день у нас была молочная рисовая каша, тосты, варенье поставили, масло.

Варенье было всегда, потому что они нам блины жарили. То есть на все наши замечания тут же моментально реагировали.

С местными общаться не разрешали

Очень жаль, что нам еще не разрешают общаться с людьми, хотя в Расоне это было доступно. Мы в прошлом году свободно общались с корейскими товарищами — вместе с ними играли на пляже в волейбол, песочные замки строили, так как я была с внучкой. А здесь такого не было, было ограничение при общении.

Когда мы приехали, там вообще пусто было. К пятнице народ появился. Когда я выставляла сторисы, все мои друзья писали: «А где же люди?» Мы были как на необитаемом острове, это очень сильно удивляло.

Вечерняя подсветка всех зданий, всех скульптур поражала своей красотой. Они молодцы. У нас гораздо красивее и лучше, но для их уровня это круто.

По поводу впечатлений — круто! Денег закопано очень много. Не знаю, смогут ли они это все раскрутить, чтобы народ приезжал. Если будет прямой рейс, например, Владивосток — Вонсан, то, может быть, люди и поедут. Мы приезжали сначала в Пхеньян — там было три дня экскурсий, а потом ехали в Вонсан. Тоже неплохо, но хотелось бы прямой рейс, если это пляжный отдых.

В целом отдыхом довольна. Единственное — может быть, когда-нибудь у них появятся новые самолеты, и не так будет страшно летать. А так все прекрасно.