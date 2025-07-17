Российские туристы застряли в Китае из-за чужих долгов

Российские туристы застряли в Китае из-за долгов компании, которая и отправила их за границу. О проблеме рассказала одна из путешественниц – поездка в Поднебесную для нее оказалась испытанием.

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Туристка приобрела путевку на 2 дня в город Суйфэньхэ для себя и подруги за 12 400 руб. в приморской компании «Золотой путь». Генеральным директором фирмы является Гудкова Евгения, которая пообещала быть постоянно на связи с клиентами. Начало поездки не предвещало беды: россияне прибыли в Китай 10 июля, заселились в отель и отправились на прогулку.

Уже 12-го числа путешественницы должны были отправиться домой. Однако в тот же день начались проблемы: местный гид Мария не приехала к назначенному времени за туристами. Евгения по телефону попросила девушек немного подождать. Но в течение дня трансфер так и не прибыл, а вечером туристов разместили в другом, более дешевом отеле.

Утром 13 июля куратор попросила девушек присоединиться к группе из 7 россиян, также клиентов «Золотого пути», которые как раз собирались организованно вернуться на родину. Но и в этот раз туристов не забрали. Они решили сами доехать до границы, где встретили переводчицу Наталью, которая сотрудничает с принимающей стороной. Тогда-то и выяснилось, в чем, собственно, проблема.

Наталья сообщила, что Евгения задолжала китайским партнерам порядка 100 тыс. руб., а отправить туристов в Россию за свой счет она не может.

«В итоге мы, 10 человек, скинулись по 10 400 руб., чтобы закрыть этот долг, получить документы для выезда и отправиться домой. Куратор уверяла, что возместит все убытки, но это очередной обман», – поделилась туристка.

Представители туриндустрии Приморья, обсуждая эту тему, отметили, что путевки, вероятно, продавались компанией, не имеющей отношения к туризму. Соответственно, без договора и чеков путешественники просто не смогут предъявить претензии, в том числе и по возникшим в Китае дополнительным расходам. Более того, судя по информации из открытых источников, ООО «Золотой путь» не является турагентством или туроператором.