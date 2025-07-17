Air Arabia отказывается возвращать деньги за отмененные рейсы

Туристы из России задумываются о том, чтобы подать судебный иск на авиакомпанию Air Arabia. Причина в том, что перевозчик отказывается возвращать деньги за билеты на рейсы, которые были отменены в июне из-за войны Ирана и Израиля.

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«Ранее нами были приобретены билеты на 4 человек из Екатеринбурга в Мале. Заплатили в общей сложности 140 тыс. руб. По личным причинам мы отменили перелет, со штрафом получили ваучеры на дальнейшие рейсы сроком действия до 30 сентября. Но в момент, когда мы решили их использовать – в июне, авиакомпания отменила рейсы», – рассказал TourDom.ru Дмитрий.

После этого у туристов приняли заявку на возврат и вернули деньги. Но лишь за одного пассажира. Затем пришло извещение, что возврат был сделан по ошибке, и больше ничего возвращать авиакомпания не собирается, за оставшихся 3 пассажиров, мол, остались ваучеры.

«Пока буду вести коммуникацию с англоязычной поддержкой, так как российский офис устранился от решения проблемы. Они прислали ответ, что являются "не прямым офисом или представительством авиакомпании, а генеральным агентом по продажам на территории РФ" и во многих аспектах их функции ограничены. Далее планирую судиться, если не удовлетворят требования», – добавил Дмитрий.

По словам юристов, пассажиры имеют полное право на возврат потраченных средств.

«В соответствии с Воздушным кодексом РФ это вынужденный возврат, который авиакомпания должна произвести в полном объеме. И иностранный перевозчик тоже, если он выполняет рейсы из/в РФ», – прокомментировала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

При этом спорить с иностранной авиакомпанией в российском суде можно, только если у нее есть представительство в нашей стране. У Air Arabia, судя по информации на сайте, в России оно имеется.

Впрочем, некоторые туристы, у которых сгорели вылеты в июне из-за отмены рейсов, получили возврат денег и без суда.

«Мне сначала вернули ваучером, подавала жалобу на возврат на карту и писала на почту. Через 2 недели пришли деньги», – поделилась россиянка в чате, посвященном авиакомпании.

А вот еще одна история:

«Нам в итоге вернули деньги в полном размере – после бесконечных переписок по почте, заполнения разных форм и звонков операторам. Поначалу за отмененный рейс из Москвы из трех билетов возвратили сумму за 2 билета, деньги за третий перевели в кредитный ваучер».

Пассажиры рекомендуют вести с представителями авиакомпании настойчивый диалог и упирают на то, что наиболее эффективным получается общение с головным офисом Air Arabia.

Редакция направила запрос в авиакомпанию с предложением прокомментировать ситуацию с возвратом средств.

Ранее мы написали о жалобах пассажиров Air Arabia на странный порядок возврата денег за отмененные рейсы – средства возвращали не сразу на всех туристов, включенных в единое бронирование, а по частям.