Отец троих детей погиб, спасая туристов в океане

38-летний шериф Андерсон Чейз Чайлдерс, отец троих детей, трагически погиб во время отпуска в США, бросившись на помощь тонущим туристам. Инцидент произошел 13 июля на пляже Полис Айленд в Южной Каролине.

По словам его супруги Натали, Чайлдерс заметил группу пловцов, которых уносило течением. Не раздумывая, он вместе с другим местным жителем бросился в воду, чтобы помочь. Им удалось спасти семью из пяти человек, но в последний момент сильное обратное течение утянуло шерифа под воду. На глазах у жены и детей его унесло в открытый океан.

Поиски продолжались около полутора часов, после чего береговая охрана обнаружила тело Чайлдерса без признаков жизни. Коллеги и знакомые описывают его как мужественного, доброго и самоотверженного человека.

Чейз, бывший профессиональный бейсболист, был известен своей преданностью семье и готовностью прийти на помощь.

Трагедия потрясла местное сообщество, а в соцсетях появились сотни соболезнований в адрес семьи погибшего мужчины.