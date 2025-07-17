Если вы ищете недорогое, красивое и дружелюбное направление для путешествия – присмотритесь к Казахстану. Эта страна приятно удивляет и ценами, и природой, и дорогами.

Цены как в 2015 году

Здесь вы легко пообедаете вдвоем на 5-10 тысяч тенге (примерно 1000-2000 рублей). Причем речь идет не только о столовых, но и о хороших ресторанах. Местная кухня – это отдельное удовольствие: вкусно, сытно и очень разнообразно.

Природа и достопримечательности

Алматинская область – настоящий клад. Горы, озера, каньоны – и все это находится недалеко друг от друга. Въезд на большинство природных объектов стоит копейки, а инфраструктура при этом вполне удобная: есть парковки, указатели, кафе.

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Идеальные дороги

Автопутешественникам в Казахстане особенно комфортно. За 2500 километров дороги туристы не встерили ни одной ямы. Стоимость бензина – от 33 до 41 рубля за литр.

Подробнее о путешествии по Казахстану рассказала в своем видео блогер @dvoevputy.