«Везде чувствовался контроль». Турист рассказал об отдыхе в КНДР

Российская туристка Елена Бащук поделилась впечатлениями об отдыхе в КНДР, отметив, что на протяжении всей поездки ощущался постоянный контроль. В Пхеньяне, по её словам, разрешалось выходить из гостиницы, но исключительно поблизости — самостоятельные прогулки по городу были запрещены.

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Во время пребывания в Вонсане туристам позволяли дойти до магазина и посмотреть сувениры, однако сопровождение чувствовалось повсюду. Елена отметила, что формально подобные меры объясняли заботой о безопасности, но на деле это больше походило на недоверие, особенно с учётом того, что группа россиян стала первой, посетившей курорт Вонсан-Кальма.

Она добавила, что немного больше свободы появилось лишь после прибытия в КНДР министра иностранных дел России Сергея Лаврова — тогда передвижение по острову стало менее ограниченным.

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