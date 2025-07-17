Москвичам перечислили лучшие направления для путешествия летом

Лучшие направления для путешествий летом москвичам в беседе с «Мослентой» назвала туроператор, заместитель гендиректора по развитию туристической компании IZI TOUR Алена Фомина. На первом месте в списке оказалась Турция.

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Комфортному путешествию в эту страну поспособствует отсутствие визовых формальностей, а также безопасность для туристов. Говоря о курортном городе, в котором лучше остановиться, специалист назвала Бодрум. Его преимуществом она назвала благоприятный климат — городе предлагает более мягкие условия, чем те, что находятся на Анталийском побережье.

На втором месте оказалась Грузия, где также отсутствует визовый режим. Для тех, кто хочет поплавать и насладиться шумом прибоя больше подойдут такие города как Батуми, Кобулети или Уреки. Если по душе знакомство с городской исторической архитектурой — лучше выбрать Тбилиси и монастыри вокруг.

Также в стране популярны минеральные и грязевые источники, в которых особенно комфортно отдыхать в летние месяцы.

Далее по списку — Кипр, который стал популярен у россиян благодаря комфортному климату, живописной природе и комфортному морю с бесплатными пляжами. Низкая влажность воздуха здесь дает возможность легко перенести самые жаркие дни, отмечает Фомина. Здесь она рекомендует присмотреться к таким курортам как Ларнака, Пафом и Лимассол.

Замыкает список Мексика, полет в которую будет менее комфортным из-за его длительности. Также сюда требуется виза. Однако Карибское побережье с песком белого цвета, тропическими пальмами и чистым морем может перекрыть эти недостатки.

В летний сезон особенно интересно посмотреть на соревнования по серфингу в Пуэрто-Вальярта или окунуться под воду в Лос-Кабосе. Конечно же многие приезжают, чтобы прикоснуться к городам древних цивилизаций майя и руинам ацтеков. Также стоит учитывать, что с июня по август идет сезон дождей, но за счет этого можно немного сэкономить на путевках в Мексику, —

Ранее москвичам дали рекомендации по путешествию на авто.