Турагенты оценили спрос на туры за границу

В крупных розничных туркомпаниях поделились с порталом «ТурДом» оптимистичными данными по текущему спросу на туры за рубеж.

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В компании «Слетать.ру» отметили: бронирований за неделю с 7 по 13 июля в компании на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. В сети «Розовый слон» нам рассказали, что продажи в указанную неделю на 30% превышают показатели аналогичной, лета-2024. Правда, оговорились, что это цифры по всем турам – как за границу, так и по России, и по зарубежным направлениям рост поскромнее. Довольны позитивной динамикой и в сети турагентств «А-Клуб»:

«Туры покупают очень активно».

При этом некоторые туроператоры заметили: продажи идут похуже, чем годом ранее. Прежде всего по самому массовому летнему направлению – Турции. Объяснение «казусу» – противоречивой оценке со стороны турагентов и туроператоров – предложил один из специалистов, который видит ситуацию «с двух сторон», так как владеет сетью турагентств и одновременно занимает высокий пост в туроператорской компании. По его мнению, дело в разной методике учета результатов. Турагенты учитывают все свои продажи, в том числе и отдельных туруслуг. Среди клиентов сейчас все больше тех, кто самостоятельно покупают билеты под будущую поездку на отдых, а в туркомпанию обращаются только для бронирования отеля, иногда трансфера. Сервисы по перевозке и размещению турагенты чаще всего тоже бронируют у туроператоров. Но последние при анализе своей статистики больше обращают внимание на продажи собственных турпакетов на блочной или чартерной перевозке, ведь именно в этом сегменте туроператоры несут финансовые риски. Учитывать результаты GDS-бронирований (под запрос – через глобальные системы дистрибуции. – Ред.) для туроператоров не столь принципиально – их можно рассматривать как дополнительный финансовый бонус, так как предварительно вкладывать деньги не приходится.

Кроме того, в туроператорских компаниях считают, что негативно на продажах сказываются участившиеся «ковры» в крупных аэропортах. Из-за этого уменьшилось количество туристов, покупающих туры в последний момент. Еще один фактор, который, казалось бы, не относится к туризму напрямую, – это высокая ключевая ставка. Туры за границу, и особенно в Турцию, сейчас дорогие, поэтому некоторые клиенты туркомпаний предпочитают подержать деньги на банковских депозитах, а отдых планируют на осень, когда цены более привлекательны.

В «перекличке» по теме «Как вы оцениваете сезон?», которую мы предложили подписчикам тг-канала «Крыша ТурДома» из числа турагентов, позитивных оценок оказалось втрое больше, чем негативных.