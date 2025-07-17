АТОР ответила на слухи об угрозе российским туристам в Египте

Сообщения о запрете для туристов из России купаться и угрозах со стороны военных в Египте не соответствуют действительности, заявили в Ассоциации туроператоров России.

Информация о том, что российских туристов якобы заселили в египетский отель с видом на военную базу и запретили купаться под угрозой применения оружия, не соответствует действительности, заявили в АТОР, передает ТАСС.

Ранее популярный телеграм-канал сообщил о заселении россиян в отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе и якобы введенных ограничениях из-за расположенной рядом военной базы.

В АТОР добавили, что описанная в социальных сетях ситуация не соответствует действительности. По словам представителей туроператоров, сведения о патрулировании пляжей военными и угрозах отдыхающим не имеют под собой оснований.

АТОР также отметила, что подобные слухи возникают периодически и часто не отражают реального положения дел на курортах Египта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России отметила существенный рост спроса на туры в Геленджик.