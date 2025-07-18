Туроператоры ждут увеличения продаж в Оман, но не из-за безвиза

TourDomиещё 1

Сегодня начал действовать безвизовый режим между Россией и Оманом. Туроператоры говорят, что эта страна в последнее время стала интересней российским туристам, отмечают увеличение числа бронирований. Отдыхающие интересуются, что Оман может предложить, кроме увлекательных и насыщенных экскурсий, насколько развит здесь пляжный отдых.&nbsp;

Туроператоры ждут увеличения продаж в Оман, но не из-за безвиза
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&laquo;Большие надежды связываем с предстоящим зимним сезоном, ожидаем, что продажи вырастут примерно на 15%&raquo;, &ndash; прогнозирует гендиректор туроператора &laquo;Пантеон&raquo; Анатолий Гаркушин.&nbsp;

По словам руководителя туроператора &laquo;АРТ-ТУР&raquo; Дмитрия Арутюнова, рост продаж наблюдается и сейчас, и в первую очередь это связано с тем, что перевозчик Oman Air сохранил регулярные рейсы из Москвы в Маскат на лето. &laquo;Ну и плюс видна роль оманского офиса по туризму, который очень активно работает по продвижению этого направления&raquo;, &ndash; отмечает Дмитрий Арутюнов. При этом введение безвизового режима на продажи особенно не повлияет, считают эксперты &ndash; российские туристы и до этого могли до 14 дней находиться в Омане без визы (сейчас этот период вырос до 30 дней). А вот для отдыхающих из Омана, которые в последнее время активно интересуются Россией, новый режим очень выгоден &ndash; можно ожидать увеличения въездного турпотока.

Принято считать, что Оман больше экскурсионное направление, многие россияне, отдыхающие в Эмиратах, регулярно выезжают в эту страну &ndash; познакомиться с богатой историей, отдохнуть в горных районах от жары. Однако и с пляжным отдыхом все в порядке. &laquo;Есть и в столичном Маскате хорошие отели, причем их становится больше &ndash; в год по 2&ndash;3 гостиницы открывается. Есть прекрасное побережье Салалы (курорт в южной части страны. &ndash; Ред.) с качественными отелями&raquo;, &ndash; рассказывает Дмитрий Арутюнов.&nbsp;

В Омане отличный пляжный отдых, подтверждает Любовь Овчинникова, представитель принимающей компании в ОАЭ Royal Park, участница сообщества для профессионалов турбизнеса &laquo;Курилка ТурДома 2.0&raquo;: &laquo;Салала &ndash; белый песок, прекрасные отели (Hilton, Anantara). В Маскате также отличные гостиницы, например Shangri-La, Jumeirah. Но нужно учитывать, что стоимость в Омане гораздо выше, чем в ОАЭ, Катаре и тем более в сравнении с Бахрейном &ndash; в 2,5&ndash;3 раза&raquo;.&nbsp;

Кроме более высокого, чем у соседей ценника, эксперты отмечают еще один не совсем удобный для туристов момент. &laquo;В стране не хватает пока русскоговорящих гидов, поэтому экскурсии организуются сейчас чаще всего по запросу&raquo;, &ndash; говорит Анатолий Гаркушин. Впрочем, если поток туристов из нашей страны будет расти, нет сомнений, что постепенно исчезнет и напряженка с гидами.&nbsp;

Ранее мы написали, что на бизнес-форуме в Омане обсудили открытие прямых рейсов между Маскатом и Махачкалой.