Туроператоры ждут увеличения продаж в Оман, но не из-за безвиза

Сегодня начал действовать безвизовый режим между Россией и Оманом. Туроператоры говорят, что эта страна в последнее время стала интересней российским туристам, отмечают увеличение числа бронирований. Отдыхающие интересуются, что Оман может предложить, кроме увлекательных и насыщенных экскурсий, насколько развит здесь пляжный отдых.

«Большие надежды связываем с предстоящим зимним сезоном, ожидаем, что продажи вырастут примерно на 15%», – прогнозирует гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

По словам руководителя туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, рост продаж наблюдается и сейчас, и в первую очередь это связано с тем, что перевозчик Oman Air сохранил регулярные рейсы из Москвы в Маскат на лето. «Ну и плюс видна роль оманского офиса по туризму, который очень активно работает по продвижению этого направления», – отмечает Дмитрий Арутюнов. При этом введение безвизового режима на продажи особенно не повлияет, считают эксперты – российские туристы и до этого могли до 14 дней находиться в Омане без визы (сейчас этот период вырос до 30 дней). А вот для отдыхающих из Омана, которые в последнее время активно интересуются Россией, новый режим очень выгоден – можно ожидать увеличения въездного турпотока.

Принято считать, что Оман больше экскурсионное направление, многие россияне, отдыхающие в Эмиратах, регулярно выезжают в эту страну – познакомиться с богатой историей, отдохнуть в горных районах от жары. Однако и с пляжным отдыхом все в порядке. «Есть и в столичном Маскате хорошие отели, причем их становится больше – в год по 2–3 гостиницы открывается. Есть прекрасное побережье Салалы (курорт в южной части страны. – Ред.) с качественными отелями», – рассказывает Дмитрий Арутюнов.

В Омане отличный пляжный отдых, подтверждает Любовь Овчинникова, представитель принимающей компании в ОАЭ Royal Park, участница сообщества для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0»: «Салала – белый песок, прекрасные отели (Hilton, Anantara). В Маскате также отличные гостиницы, например Shangri-La, Jumeirah. Но нужно учитывать, что стоимость в Омане гораздо выше, чем в ОАЭ, Катаре и тем более в сравнении с Бахрейном – в 2,5–3 раза».

Кроме более высокого, чем у соседей ценника, эксперты отмечают еще один не совсем удобный для туристов момент. «В стране не хватает пока русскоговорящих гидов, поэтому экскурсии организуются сейчас чаще всего по запросу», – говорит Анатолий Гаркушин. Впрочем, если поток туристов из нашей страны будет расти, нет сомнений, что постепенно исчезнет и напряженка с гидами.

Ранее мы написали, что на бизнес-форуме в Омане обсудили открытие прямых рейсов между Маскатом и Махачкалой.