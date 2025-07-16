Туристы проложили новый маршрут в Беларусь

Путешествия в Беларусь на велосипеде стали новым трендом среди россиян. Особенно популярен маршрут через Себежский нацпарк и Браславские озера, где туристов ждут живописные дороги и комфортная инфраструктура.

Национальное агентство по туризму Беларуси отмечает, что с 2023 года популярность путешествий на велосипедах выросла почти в два раза. По данным маркетплейса авторских туров "Клуб Гидов", самым популярным является трансграничный веломаршрут "Санкт-Петербург - Псков - Себеж - Браслав - Нарочь". В России он проходит через Санкт-Петербург, Псков, Себеж и Себежский национальный парк. А в Беларуси - через Нарочь, Голубые озера, Браславские озера, Друю, Миоры, Верхнедвинск и Освею. Как раз между ней и российским Себежем туристы пересекают границу.

Клуб активных путешествий "Мир своими глазами" начал разработку такого тура еще до 2020 года. Как отмечает руководитель турфирмы Олег Баранов, тогда помешала пандемия. По его словам, велосипедные путешествия в Беларусь - это сравнительно новое направление как среди их маршрутов, так и на российском рынке в целом. Из-за этого, как замечает основатель и руководитель проекта VeloRussia Антон Сазонов, благоустроенных трансграничных веломаршрутов между РФ и Беларусью пока нет. По его словам, по большей части туристы пользуются существующими автомобильными дорогами. Развитие велосипедной инфраструктуры по этому направлению можно ожидать, если будет расти к нему интерес и появится больше предложений среди турагентств.

В российской части наиболее популярным регионом на этом маршруте "Клуб Гидов" называет Себежский район. В программы туров входит посещение национального парка с озовыми грядами и радоновыми озерами, который сочетает природную привлекательность и близость к границе. Комбинация экотроп и лесных маршрутов делает его удобным для велопутешествий.

В Беларуси велотуристам интересен Браславский район, а особенно - его национальный парк "Браславские озёра". Регион известен своей разветвленной сетью велодорог и живописных кольцевых маршрутов. Здесь гиды показывают городище возле Масковичи, костел Божьего Провидения в Слободке, озеро Чертова Яма, гору-маяк на озере Снуды, родник в Окменице, Замковую гору и сам город Браслав с его достопримечательностями.

Туристов привлекает национальный парк "Браславские озера" с его сетью живописных кольцевых маршрутов

Следующим пунктом становится Нарочанский край. Он включает в себя курортную зону, санатории и обустроенные веломаршруты вокруг озера Нарочь. Во время остановки путешественники получают доступ к уникальному природному комплексу с экологической тропой "Голубые озера". Благодаря тому, что регион давно популярен среди туристов, он встречает высоким уровнем комфорта и инфраструктуры.

Олег Баранов рассказывает, что разработано два вида туров под разные уровни подготовки:

- Семидневные туры включают чуть большую нагрузку. В день на велосипеде проходится проезжать до 60 км по слабохолмистому рельефу. Конечно, движение происходит "волнами": день интенсивнее, день послабее. Девятидневные туры содержат больше экскурсионной части, поэтому суммарный пробег за поездку получается даже меньше. Максимальный дневной пробег колеблется от 20 до 45-50 км".

Представители туриндустрии говорят, что большинство участников туров начинают путешествие с минимальным опытом длительных велопоездок или даже совсем без него. По его оценкам, обычно это туристы 40-45 лет и старше. Турагентства стараются делать упор на комфорт, поэтому "пробитым" велосипедистам будет достаточно легко. Как считают специалисты, туристы, помимо качественного активного отдыха, ожидают интересной организации культурной составляющей и общения с единомышленниками.

По данным "Клуба Гидов", в стоимость обычно входят проживание в гостиницах, агроусадьбах или кемпингах, автотранспортное сопровождение, входные билеты на экскурсии, завтраки и услуги гида. Однако чаще всего цена не покрывает проезд до места старта, обеды и ужины и страховку. За дополнительную плату нужно будет арендовать велосипед тем, у кого нет личного. На стоимость также влияют уровень сервиса, сезонность и логистика. Например, увеличивается цена тура в высокий сезон (май - август), при размещении в более комфортных условиях или из-за сложных трансферов между странами. Некоторые туры могут включать дополнительные такие премиум-услуги, как глэмпинг, использование электровелосипедов и наличие индивидуального гида.

Снизить расходы можно за счет самостоятельной организации части поездки. Путешествие в межсезонье (апрель или сентябрь), отказ от автосопровождения, использование своего велосипеда и самостоятельное питание помогают сэкономить. Групповые туры также дешевле благодаря скидкам и разделению затрат. Анализ рынка показывает, что этим летом такое путешествие до Беларуси в группе около шести человек будет стоить от 55 до 80 тысяч с каждого участника тура.

Между тем

Туристский слет учащихся Союзного государства стартовал 9 июля в поселке Куяр Республики Марий Эл. На учебно-тренировочной базе "Сосновая роща" собралось 370 победителей и призеров национальных и региональных туристских соревнований из России и Беларуси.

"Слеты Союзного государства - это традиция, которая объединяет школьников России и Беларуси на протяжении многих лет. Они закладывают основы командной работы, уважения к культуре и истории братских народов", - отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

От имени принимающей стороны юных туристов приветствовал заместитель председателя Правительства республики - министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов. Он поблагодарил Постоянный Комитет Союзного государства за оказанное доверие в проведении столь значимого мероприятия в Республике Марий Эл.

В течение недели 37 команд из России и Беларуси будут участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию (дистанция по выбору и эстафета), спортивному туризму на пешеходных дистанциях (индивидуально и в группе), а также по командному прохождению контрольного туристского маршрута. Помимо состязаний в программе слета предусмотрены конкурсы визитных карточек команд, краеведов, туристских газет и туристской песни.