Почему новый курорт Вонсан вряд ли заменит россиянам Таиланд и Вьетнам

У туроператоров, делающих туры в Северную Корею, вылетели первые группы туристов на новый пляжный курорт Вонсан. Идет набор очередных.

Как рассказали порталу «ТурДом» в компаниях «Восток-Интур» и «Проект Пхеньян» (только они на сегодня предлагают турпакеты в КНДР. – Ред.), гости, судя по отзывам, остались довольны.

«Туры комбинированные: 3 дня в Пхеньяне, 4 – в Вонсане. Будем придерживаться такой схемы, так как туристам интересен не только пляж, но и страна», – отметили в «Восток-Интур».

Вместе с тем ожидать в ближайшей перспективе значимого турпотока в Вонсан вряд ли стоит. На 10-километровой пляжной полосе курорта построено более 50 гостиниц, но россиян пока принимает только один отель, Chammae 5* на 500 номеров. Сервис специфичен, он не привычен туристам, отдыхавшим в других странах. Например, питание в гостиничном ресторане трехразовое, но нет шведской линии. Блюда подаются на стол – нужно выбирать из предложенного ассортимента. Есть и другие особенности.

Спрос пока в основном формируется за счет туристов, целенаправленно желающих посетить именно Северную Корею. Остальные, для которых это непринципиально, ориентируются на цену. Неделя отдыха в Вонсане обходится от 300 тыс. руб. за двоих. Тем, кто живет не в Приморье, нужно заплатить еще и за перелет до Владивостока, откуда отправляются рейсы в КНДР. Сумма в итоге получается немаленькая, сопоставимая с ценой отдыха в популярных у туристов странах.

Что касается турагентов, то они пока не видят для себя поля деятельности на северокорейском направлении – и из-за его неизученности, и из-за недостаточного спроса. Туроператоры ведут в основном прямые продажи, их доля в общих объемах составляет от 70 до 90%, и лишь малая часть туров реализуется через розничных партнеров.

Ранее мы писали, что анонсированный рейс Nordwind из Москвы в Пхеньян — некоммерческий, места на нем ни туристам, ни туроператорам недоступны.