Почему россияне не рванут в Африку, даже несмотря на сближение стран

Несмотря на активизацию отношений между Россией и странами Африки, эксперт по туризму Анна Гончарова не ожидает значительного увеличения потока российских туристов на этот континент.

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По словам Гончаровой, Африка была и остается экзотическим направлением, а самыми популярными странами для российских туристов являются Марокко, Египет, Сейшелы и Маврикий.

Основным фактором, сдерживающим развитие массового туризма в Африку, является высокая стоимость отдыха, которая в среднем составляет не менее 450 тысяч рублей на одного человека, пишет Южный Федеральный.

Кроме того, на восприятие Африки российскими туристами влияют стереотипы о заброшенности, нищете и высоком уровне преступности в африканских странах.

Для того, чтобы Африка стала более привлекательной для российских туристов, необходимо развитие туристической инфраструктуры и преодоление существующих стереотипов, считает эксперт.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские инвесторы начали скупать жилье в Африке. Тем временем «Барселона» нашла себе экзотического спонсора в самом сердце Африки.