Туристку отправили под суд за слишком откровенный наряд

На Шри-Ланке туристка из Таиланда попала под суд за появление в полуобнаженном виде в туристической зоне залива Аругам, сообщает Daily Mirror Sri Lanka.

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Инцидент произошел 14 июля. По данным издания, "частично одетая" женщина была задержана полицией во время перехода из одного отеля в другой. Что именно было на ней надето, не уточняется.

Выяснилось, что задержанная прибыла на остров вместе с гражданином США и забронировала номер в отеле с 11 по 20 июля.

В соответствии с местным законодательством туристке грозит наказание за непристойное поведение в общественном месте. О произошедшем проинформировано посольство Таиланда.