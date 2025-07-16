«Можно только мечтать!» Путешественник рассказал о пенсиях в Европе

Живущая в Италии россиянка позавидовала жизни местных пенсионеров и раскрыла размер их дохода. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

«Честно говоря, о такой пенсии можно только мечтать! Не такой уж и загнивающий этот Запад, судя по тому, какие условия здесь есть для пожилых людей. Живи и радуйся!» — такими фразами описала увиденное соотечественница.

По ее словам, в этой стране Европы пожилые люди, выходя на заслуженный отдых, получают единовременную выплату за все годы работы в размере от 40 до 60 тысяч евро (от 3,6 до 5,5 миллиона рублей). Некоторым платят и больше — это зависит от зарплаты, стажа и контракта.

Кроме того, итальянские пенсионеры получают ежемесячные выплаты в размере от 800 до 1,2 тысячи евро (примерно от 73 до 110 тысяч рублей). У госслужащих и врачей эта сумма больше.

Автор публикации отметила, что в Италии пожилые люди проводят время на пенсии активно: путешествуют, танцуют, занимаются гимнастикой, общаются, пьют кофе и даже влюбляются. Им также предоставляют скидки или позволяют бесплатно ходить в музеи, на выставки, в театры и на концерты.

«В общем, в Италии старость — не конец, а новая жизнь. И все это возможно благодаря неплохим пенсиям и менталитету, в котором старости не боятся, ведь в любом возрасте можно наслаждаться жизнью и находить что-то положительное», — заключила блогер.

Ранее другая россиянка побывала в Японии и рассказала о полезных привычках местных долгожителей. Она отметила, что большинство пенсионеров в этой азиатской стране бодрые, уверенные в себе, стройные и активные.