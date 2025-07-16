В Финляндии вряд ли найдут замену туристам из России

Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов поставил под сомнение способность Финляндии найти замену российским туристам. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

По словам собеседника издания, туристов из других европейских стран финнам «найти нереально».

«Для стран Центральной Европы это слишком далеко», — пояснил он.

Однако возлагать ответственность на власти страны за закрытие границ эксперт не стал. Он подчеркнул, что Финляндия — лишь винтик в большой системе Евросоюза.

«Если границы снова откроют, то решение о поездках каждый примет самостоятельно», — заключил Арутюнов, добавив, что многие россияне, помня о том, что происходило в последние годы, много раз подумают прежде, чем ехать в Финляндию.

Ранее финское издание Yle сообщило, что турбизнес в стране оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия российских туристов. Как пишет источник, была попытка привлечь туристов из Германии, но она не увенчалась успехом.