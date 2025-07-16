«Наташа из России — не человек». Как относятся к русским в Гватемале

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Гватемале и рассказала о главных опасностях, которые поджидают там туристов. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Первое, на что обратила внимание соотечественница, — высокие цены для иностранцев на услуги и посещение достопримечательностей в этой стране Латинской Америки.

«В Гватемале Наташа из России — не человек, а "белая ворона". Даже если на последнюю сотку ешь бананы и спишь в автодроме как мы, "семья бомжей на машине"», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Путешественница также рассказала, что в Гватемале наличие асфальта на дороге воспринимается как праздник, а в городах и в популярных туристических местах нищета «лезет в лицо».

«Дети, старики, инвалиды, пьяные — все что-то просят, тянут руки, стучат по стеклу. Это не "атмосфера Латинской Америки", это социальная беда, которая ощущается всем телом», — пожаловалась она.

Кроме того, Ершова посоветовала туристам пить только бутилированную воду во избежание отравлений и быть бдительными из-за частных ограблений в этой стране.

«Ехать сюда "пожить как в Европе" не стоит. Здесь нужно держать ухо востро, рюкзак поближе и не строить иллюзий», — заключила автор публикации.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила быт людей в Гватемале и России. По ее словам, гватемальцы по-настоящему умеют наслаждаться жизнью, особенно летом.