«Есть все необходимое». Туристы оценили новый курорт Вонсон в КНДР

Первая группа российских туристов посетила новый курорт Вонсон в КНДР. Стоимость отдыха составила от 150 тысяч рублей на человека.

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«Курорт действительно впечатляет. Пятикилометровый пляж, белый песок, теплая морская вода. Достойные отели с трехразовым питанием. То есть по системе "все включено" они не работают. На курорте есть все необходимое: аквапарк, рестораны, кафе, развлекательные центры, игровые автоматы», – рассказала руководитель турфирмы Инна Мухина.

Так, средняя стоимость восьмидневного тура на новый курорт в КНДР составляет 150 тысяч рублей с человека. Как отметила Мухина, в эту сумму входят перелеты Владивосток – Пхеньян – Владивосток и Пхеньян – Вонсан – Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсионная программа, страховка и оформление визы.

Напомним, специально рассчитанный на российских туристов курортный комплекс «Вонсан-Кальма» расположен на одноименном полуострове в КНДР и начал работу в июне 2025 года. Площадь курортного городка достигает 2,5 кв. км. На его территории разместились 54 отеля, а также рестораны, СПА-центры и развлекательные заведения. Ключевым преимуществом «Вонсан-Кальмы» называют чистоту пляжей. Любителей необычного может заинтересовать открывающийся с курорта вид на ракетный полигон, используемый для испытаний баллистического оружия.