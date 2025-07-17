Сотни пассажиров самолета пострадали из-за «запаха ношеных носков»

Самолет с сотнями пассажиров на борту экстренно сел в аэропорту Великобритании из-за неприятного запаха. Об этом сообщает издание The Sun.

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Экипаж Boeing 777-200 авиакомпании British Airways, выполнявшего рейс BA 2203 по маршруту Лондон — Канкун, Мексика, объявил о чрезвычайной ситуации на борту после вылета из воздушной гавани Гатвик. Командир воздушного судна (КВС) с 340 пассажирами пожаловался на «запах ношеных носков», из-за которого у всех возникло головокружение.

Самолету пришлось кружить в небе над Великобританией около 45 минут прежде чем благополучно вернуться в аэропорт отправления. Все это время КВС и второй пилот были вынуждены сидеть в кислородных масках и открыть окна в кабине, чтобы не пострадать от токсичных паров.

По данным The Sun, после приземления персоналу и пассажирам потребовалась медицинская помощь. Рейс British Airways в Мексику был отложен на 24 часа, клиенты компании переночевали в местных отелях аэропорта.

Ранее самолет авиакомпании Lufthansa с 368 пассажирами на борту вернулся в гавань отправления после часа полета. Причиной отмены рейса стал необычный запах.