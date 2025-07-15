Две авиакомпании возобновят прямые рейсы на остров Маргарита

Еще одна авиакомпания, помимо Nordwind, собирается возобновить прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита (Венесуэла). С 4 августа в аэропорт Порламар планирует раз в две недели летать венесуэльская Conviasa.

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Как пояснили редакции TourDom.ru в представительстве авиакомпании в России, перевозчик организует программу в партнерстве с венесуэльской туркомпанией «Венетур Русия». Из Внуково вылеты будут прямыми, из Порламара – с посадкой в Каракасе. Билеты на эти рейсы можно приобрести только в составе турпакетов.

Прямые рейсы на курортный остров с 8 августа планирует возобновить также туроператор Pegas Touristik в содружестве с авиакомпанией Nordwind. Вылеты запланированы с периодичностью раз в 11–12 дней из Шереметьево.

В прошлом году оба перевозчика уже возили туристов по маршруту Москва – остров Маргарита. Рейсы Conviasa, которые загружал TEZ Tour, были сняты с 28 октября 2024-го. В пресс-службе авиакомпании тогда пояснили, что программа прекращена в связи с резким увеличением себестоимости перелета, что сделало направление нерентабельным. В январе 2025-го отменила рейсы на курортный остров и Nordwind. В авиакомпании назвали ту же причину – экономическую нецелесообразность полетов.

В марте из Минтуризма Венесуэлы поступил сигнал, что Conviasa возобновит вылеты Порламар – Москва, но он не подтвердился.

«Никаких запросов на выполнение рейсов авиакомпании не направляла», – прокомментировал перевозчик.

Сейчас обе авиакомпании с партнерами-туроператорами выходят на маршрут одновременно. Специалисты предполагают, что на направлении может развернуться ценовая конкуренция.

Участники рынка напомнили: «Венетур Русия» является представительством принимающей компании.

«Мы не знаем, на каких условиях туроператору предоставили места на рейсах Conviasa. Незаполненные кресла на его чартерах вполне может субсидировать государство», – предположил один из специалистов.

В настоящий момент тур венесуэльского туроператора на остров Маргарита с проживанием в 3* отеле от можно забронировать по цене от 185 тыс. руб. на двоих (12 ночей), тур Pegas Touristik – от 215 тыс. (13 ночей).