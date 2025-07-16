Таиланд отложил введение нового туристического сбора на 2026 год

Министерство туризма и спорта Таиланда перенесло введение туристического сбора в 300 бат (720 рублей) за въезд в страну на 2026 год. Изначально его планировалось начать взимать в 2025 году, сообщил помощник главы ведомства Чакрапол Тансутитам.

"Необходимо сделать паузу и дождаться итогов высокого туристического сезона в четвертом квартале текущего года, чтобы оценить спрос", - отметил он.

По его словам, поспешное введение сбора может нанести ущерб восстанавливающейся после пандемии ковида туристической отрасли страны.

Кроме того, указал Чакрапол Тансутитам, министерство намерено определить оптимальную структуру сбора с учетом способа прибытия в Таиланд - по воздуху, морю или суше.

Полученные средства планируется направлять на развитие туристической инфраструктуры, сохранение достопримечательностей и обеспечение страхового покрытия для иностранных туристов.