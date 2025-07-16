Узбекистан посетило рекордное количество российских туристов

Более 300 тыс. российских туристов посетили Узбекистан за первые пять месяцев 2025 года, следует из данных комитета по статистике страны.

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По его информации, в январе - мае в республику въехали 4,2 млн иностранных граждан с туристической целью. Их число увеличилось на 1,4 млн человек, или на 48,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первую тройку вошли Киргизия - 1,2 млн туристов, Таджикистан - 993 тыс. и Казахстан - 889 тыс. В комитете отметили, что в Узбекистан приехали 334 тыс. россиян.

Власти Узбекистана активно развивают туристическую сферу. Согласно данным Агентства статистики при президенте Узбекистана, в 2024 году страну посетили более 8,2 млн туристов. Сообщалось, что из них около 870 тыс. - граждане РФ, при этом за первые пять месяцев 2024 года в стране побывало 289,6 тыс. россиян. В 2023 году в республику приезжали 714,2 тыс. туристов из России. Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов заявлял, что республика рассчитывает принять в этом году 11 млн туристов.