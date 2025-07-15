Турагент развенчала миф о «Дошираке» в Абхазии

Турагент Анна Гончарова категорически опровергла информацию о проблемах с питанием у российских туристов в Абхазии, появившуюся в СМИ, назвав подобные заявления «откровенным вбросом, не имеющим ничего общего с реальностью».

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Гончарова, имеющая многолетний опыт работы с абхазским направлением, заявила, что ни один из её клиентов за все годы сотрудничества с местными отелями и ресторанами не жаловался на качество еды.

Напротив, по словам турагента Южному Федеральному, многие туристы отмечают богатство и разнообразие местной кухни, гостеприимство абхазских поваров и свежесть используемых продуктов.

Гончарова подчеркнула, что любые вопросы, связанные с питанием, всегда решаются на месте быстро и без лишних сложностей, а местные заведения готовы идти навстречу индивидуальным предпочтениям и ограничениям туристов.

В заключение, турагент призвала всех туристов не верить провокациям и лично убедиться в том, что Абхазия предлагает не только красивейшую природу и теплое море, но и вкуснейшую и безопасную кухню.

Напомним, ранее стало известно, что не нравится жителям Абхазии в российских туристах.

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