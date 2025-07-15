Туроператор по КНДР объяснил свое «отсутствие» в федеральном реестре

В комментариях к постам в тг-канале «Крыша ТурДома» по теме туризма в КНДР замечены отсылки к туроператору по этой стране – «Проект Пхеньян» (г. Москва). Некоторые наши подписчики отмечают, что ездили на отдых с этой компанией, однако ее статус не до конца понятен. Одни называют турфирму туроператором, другие турагентом.

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На сайте компании указано, что ООО «Проект Пхеньян» внесено в Единый федеральный реестр туроператоров (ЕФРТ) 9 июля 2024 года под реестровым номером РТО 026281. Между тем на сайте Минэкономразвития такие сведения отсутствуют, указано «Не является туроператором», и прописан лишь реестровый номер турагента: РТА 0041146.

Как пояснила «ТурДому» руководитель отдела продаж «Проекта Пхеньян» Диана Давыденко, казус связан с техническим сбоем на этапе очередного продления компанией финансового обеспечения. 10 мая в Минэкономразвития направлялись все необходимые документы, вскоре из ведомства пришло оповещение, что все в порядке. А затем другое уведомление – якобы на пролонгацию подано «не в срок». При этом никакого приказа об отказе во внесении сведений в ЕФРТ не было, но на сайте Минэка указали информацию об отсутствии компании в реестре туроператоров.

«Ждем, что к 17 июля, как нам пообещали, ошибку исправят. Турагентам мы направляли письмо из ведомства, подтверждающее “технический глюк”», – добавила Диана Давыденко.

По ее словам, гражданская ответственность туроператора застрахована в СК «Астро-Волга» на сумму 50 млн руб., договор действует с 1 июня этого года по 31 мая 2026-го.