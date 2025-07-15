Туристы назвали лучшие отели Египта

Туристы назвали отели Египта, которые «турецкие “пятерки” за пояс заткнут»
«В этом году сильно подорожали туры в Турцию на Эгейское побережье, поедем отдыхать в Египет» – подобные сообщения в текущем сезоне нередко можно встретить в соцсетях. Как правило, это вызывает большие споры. Многие считают, что полноценной замены Турции с ее all inclusive, разнообразием питания, анимацией, фишками для детей и пляжами нет. Но знатоки Египта утверждают, что в этой стране «есть очень неплохие отели, которые большинство турецких “пятерок” за пояс заткнут».
Подписчики телегам-канала «Крыша ТурДома» предложили ряд достойных с их точки зрения вариантов, в которых комфортно и взрослым, и детям.
Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* (Хургада) – «ультра все включено»
Туристы хвалят территорию – большую и облагороженную, уютные и комфортные номера, большой выбор ресторанов, разнообразие и качество еды, приветливый персонал.
«Анимация ненавязчивая, детский клуб на высшем уровне», – отмечают отдыхавшие.
В отеле много русскоговорящих сотрудников.
Grand Rotana Resort & SPA 5* (Шарм-эль-Шейх)
При бронировании предлагаются номера с завтраком и полупансион. Но при заезде можно доплатить за систему «ультра»: рестораны а-ля карт будут доступны в обед и ужин по спецменю.
«Оно того стоит», – отмечают туристы.
Из фишек отеля: живописный риф и удобные пирсы для спуска в воду, дайвинг-клуб с собственным кораблем (выдают пади-сертификаты). Весь персонал говорит по-русски.
Sentido Reef Oasis Senses Aqua Park Resort 5* (Шарм-эль-Шейх)
«Море просто потрясающее: спокойная бухта, шикарный риф, масса разноцветных рыб и даже огромный скат! – рассказывают в отзывах. – Детям особенно понравился мини-клуб с русскими аниматорами – занимались с удовольствием, а мы в это время с супругой успевали поплавать с масками».
Высокие оценки туристы ставят за питание и работу персонала.
Предложили наши подписчики и варианты «только для взрослых».
Meraki Resort Sharm El Sheikh 5* (Шарм-эль-Шейх)
Из плюсов отмечают отсутствие уже надоевшего шведского стола, еду хорошего качества, персонал («все – официанты, бармены, клинеры внимательные и вежливые»), состояние номеров («ежедневная уборка, наполняют холодильник напитками») и отсутствие гостей младше 18 лет.
KaiSol Romance Resort Sahl Hasheesh 4* (Хургада)
«Он изменил мое устойчивое собственное мнение об отдыхе в Египте, – рассказала одна из туристок. – Я смогла расслабиться, что самое дорогое в отдыхе».
Территория: уютная и небольшая. Особо подчеркивается, что в зоне туристической деревни можно безопасно гулять вдоль побережья, «наслаждаясь восходами, закатами, морскими бризами, пальмами». Мягкий вход в море и отсутствие волн. Свежее, разнообразное, понятное питание. Чуткий и заботливый персонал.