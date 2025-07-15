Туристы назвали лучшие отели Египта

«В этом году сильно подорожали туры в Турцию на Эгейское побережье, поедем отдыхать в Египет» – подобные сообщения в текущем сезоне нередко можно встретить в соцсетях. Как правило, это вызывает большие споры. Многие считают, что полноценной замены Турции с ее all inclusive, разнообразием питания, анимацией, фишками для детей и пляжами нет. Но знатоки Египта утверждают, что в этой стране «есть очень неплохие отели, которые большинство турецких “пятерок” за пояс заткнут».

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Подписчики телегам-канала «Крыша ТурДома» предложили ряд достойных с их точки зрения вариантов, в которых комфортно и взрослым, и детям.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* (Хургада) – «ультра все включено»

Туристы хвалят территорию – большую и облагороженную, уютные и комфортные номера, большой выбор ресторанов, разнообразие и качество еды, приветливый персонал.

«Анимация ненавязчивая, детский клуб на высшем уровне», – отмечают отдыхавшие.

В отеле много русскоговорящих сотрудников.

Grand Rotana Resort & SPA 5* (Шарм-эль-Шейх)

При бронировании предлагаются номера с завтраком и полупансион. Но при заезде можно доплатить за систему «ультра»: рестораны а-ля карт будут доступны в обед и ужин по спецменю.

«Оно того стоит», – отмечают туристы.

Из фишек отеля: живописный риф и удобные пирсы для спуска в воду, дайвинг-клуб с собственным кораблем (выдают пади-сертификаты). Весь персонал говорит по-русски.

Sentido Reef Oasis Senses Aqua Park Resort 5* (Шарм-эль-Шейх)

«Море просто потрясающее: спокойная бухта, шикарный риф, масса разноцветных рыб и даже огромный скат! – рассказывают в отзывах. – Детям особенно понравился мини-клуб с русскими аниматорами – занимались с удовольствием, а мы в это время с супругой успевали поплавать с масками».

Высокие оценки туристы ставят за питание и работу персонала.

Предложили наши подписчики и варианты «только для взрослых».

Meraki Resort Sharm El Sheikh 5* (Шарм-эль-Шейх)

Из плюсов отмечают отсутствие уже надоевшего шведского стола, еду хорошего качества, персонал («все – официанты, бармены, клинеры внимательные и вежливые»), состояние номеров («ежедневная уборка, наполняют холодильник напитками») и отсутствие гостей младше 18 лет.

KaiSol Romance Resort Sahl Hasheesh 4* (Хургада)

«Он изменил мое устойчивое собственное мнение об отдыхе в Египте, – рассказала одна из туристок. – Я смогла расслабиться, что самое дорогое в отдыхе».

Территория: уютная и небольшая. Особо подчеркивается, что в зоне туристической деревни можно безопасно гулять вдоль побережья, «наслаждаясь восходами, закатами, морскими бризами, пальмами». Мягкий вход в море и отсутствие волн. Свежее, разнообразное, понятное питание. Чуткий и заботливый персонал.