Cлетать в Бодрум можно всего за 16 тысяч

В онлайн-сервисах продажи авиабилетов сегодня было обнаружено очень заманчивое предложение слетать в Бодрум из Москвы на неделю всего за 16,8 тыс. руб., причем с багажом (цена и предложение актуально на 12:30 мск). Правда, воспользоваться им могут только легкие на подъем.

Воспользоваться столь выгодным прайсом можно, если улететь 16 июля из Внуково в 04:50 рейсом Pegasus. А вернуться предлагается на борту AZUR air 22 июля с вылетом с турецкого побережья в 11:35. Оба перелета чартерных.

Альтернативы на те же даты более чем в 2 раза дороже. За 35 тыс. без багажа можно запланировать поездку в Турцию на рейсах Pegasus и Победы. Round trip у «Аэрофлота» от 37 тыс. Как утверждают турагенты и подтверждают его скринами, утром предложение было еще выгоднее – от 12 тыс.

С проживанием также вопросы решаемы. Самые бюджетные предложения для двоих на 16–22 июля начинаются от 40 тыс. в объектах уровня 3* без своего пляжа. Отели уровня 5* на первой линии для двоих начинаются от 100 тыс.