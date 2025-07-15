Turkish Airlines все никак не довезет багаж пассажиров рейса Стамбул – Казань

Авиакомпания Turkish Airlines начала возвращать багаж пассажирам рейса Стамбул – Казань, который не смог прилететь в срок неделю назад. Однако многие столкнулись с проблемами: часть вещей не доехала, а некоторые чемоданы пришли разбитыми. Об этом сообщает Mash Iptash.

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Одна из туристок заявила, что потребует от авиакомпании компенсацию: ей вернули лишь четыре чемодана из пяти, причем два оказались повреждены. Другой пассажир того же рейса получил уведомление, что его багаж так и не нашли, но перевозчик продолжает поиски.

В Turkish Airlines объясняют ситуацию возросшими рисками из-за угроз атак дронов на территорию России. Из-за этого самолеты вынуждены брать дополнительное топливо на случай изменения маршрута или экстренной посадки, что сокращает место для багажа. Поэтому часть вещей доставляют позже.

Отметим, что подобные проблемы у перевозчика наблюдаются еще с июня. В основном не везло туристам, летевшим в Москву. Во Внуково периодически напоминают, что знают о ситуации, но советуют со всеми вопросами обращаться именно к турецкой авиакомпании.

При этом Росавиация рекомендовала Turkish Airlines в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и не повторять подобного. Однако это не помогло.