В американском штате Нью-Джерси ввели режим ЧС из-за сильного наводнения

В понедельник внезапное сильное наводнение в трех американских штатах вызвало серьезные задержки движения в метро, закрытие дорог по всему Нью-Йорку и вынудило власти Нью-Джерси объявить чрезвычайное положение.

По сообщениям Национальной метеорологической службы США, жители пяти районов и округа Нассау были предупреждены о возможности наводнения. "Наводнения могут быть смертельно опасными и часто происходят внезапно. Улицы, подвалы и помещения ниже уровня земли могут быть заполнены водой за считанные минуты. Если вы живете на цокольном этаже или в низменном районе, будьте готовы переместиться на возвышенность", - посоветовали жителям в Управлении по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка.

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На Манхэттене движение поездов на линиях метро 1, 2 и 3 было приостановлено, подтоплено несколько станций. Внутри станции на 23-й улице вода вырвалась из решетки в полу и затопила территорию возле турникетов. Также вода попала в вагоны, когда в них находились пассажиры, сообщает The New York Post. На роликах, размещенных в соцсетях, видно, как лестничные пролеты в метро превратились в водопады. Камеры департамента транспорта Нью-Йорка зафиксировали, что на улице Франклина Д. Рузвельта на Манхэттене вода заливала колеса автомобилей.

Водители в Скотч-Плейнсе (штат Нью-Джерси) и округе Вестчестер в (штат Нью-Йорк) также столкнулись с затопленными дорогами и автомагистралями. Исполнительный директор округа Вестчестер Кен Дженкинс сказал, что наводнения произошли "очень, очень быстро" и округ получил множество звонков в службу 911, сообщает CBS News. В Скотч-Плейнсе Парк-авеню была полностью затоплена. Спасательная команда использовала фронтальный погрузчик для транспортировки людей, застрявших в паводковых водах, в безопасное место.

В Нью-Джерси губернатор Фил Мерфи объявил чрезвычайное положение и посоветовал всем через соцсети "оставаться в помещении и избегать ненужных поездок". По всей северной части штата Коннектикут в таких городах, как Сомервилль и Плейнвилл, личные транспортные средства и автомобили экстренных служб были перевернуты водой. Предупреждение о наводнении также было продлено в округе Фэрфилд, сообщает NBC Connecticut. В августе прошлого года Коннектикут пострадал от самого сильного наводнения за последние два столетия, которое разрушило дороги и вызвало оползни.

Погода вынудила отменить десятки рейсов в международном аэропорту Ньюарк Либерти. Аэропорт рекомендовал вылетающим уточнять у авиакомпаний статус рейсов, сообщает The New York Times. Национальная метеорологическая служба заявила, что во вторник на Восточном побережье продолжатся проливные дожди, что, вероятно, вызовет неудобства для миллионов людей, особенно в районе Нью-Йорка.