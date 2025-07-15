Блогер провел в путешествиях больше двух лет и назвал стоимость такой жизни

Тревел-блогер Алексей Кутовой более двух лет провел в поездках по странам Азии и раскрыл стоимость такой жизни. Расходами путешественник поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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За 2,5 года Кутовой посетил восемь стран: Индию, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Малайзию, Индонезию, и Гонконг, Китай. Он объяснил, что предпочитает вкладывать деньги во впечатления.

«Простой отдыхающий может ждать долгожданного отпуска весь год и вбухивать в этот короткий промежуток времени кучу денег, чтобы получить максимальное удовольствие. Ну а путешественник планирует на долгий срок мирится с условиями, которые точно не назовешь комфортными», — отметил мужчина.

Общая стоимость поездок обошлась ему в 3,05 миллиона рублей.

«Сюда входят абсолютно все траты: жилье, билеты на поезда, автобусы и самолеты, еда, покупка одежды и даже нового смартфона, здоровье и различные непредвиденные ситуации», — рассказал блогер.

Его ежемесячные расходы составили около 109 тысяч рублей. При этом путешественник экономил на поездках: останавливался в бюджетных отелях и хостелах со стоимостью от 400 до 1000 рублей за ночь, а питался в дешевых заведениях.

«Причем, как правило, я тратил больше в те месяцы, когда останавливался пожить спокойно где-то на одном месте. А во время приключений я наоборот тратил меньше», — пришел к выводу Кутовой.

Ранее путешественник рассказал, как иностранцы реагируют на русских туристов. По его мнению, жители зарубежных государств уверены, что Россия — закрытая страна.