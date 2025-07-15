Появились подробности о новом погранпереходе из Приморья в Северную Корею

Для строительства погранперехода в КНДР на границе с Приморьем определили поставщика комплекса зданий. Исполнитель за два года должен будет смонтировать 35 объектов.

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«Заказчиком выступило ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Начальная максимальная цена контракта составляла 2,97 млрд руб.», – пишет «РБК Приморье».

Итоговая стоимость контракта была снижена до 2,83 млрд рублей. За два года, до весны 2027 года, на границе появятся 35 сооружений. В их числе: модули паспортного и таможенного контроля, павильоны досмотра транспортных средств, боксы углубленного досмотра и санитарно-карантинный пункт.

Важной особенностью будущего погранперехода будет возможность проезда и легковых автомобилей. Исполнитель должен будет построить модуль для досмотра багажа пассажиров легковых авто.

Пункт пропуска построят до 2027 года. Он появится в Хасанском округе на берегу реки Туманная. Через реку Россия и КНДР будут строить мост – по одной полосе в каждом направлении. Автомобильный пункт пропуска расположится рядом с мостом.

Ранее сообщалось о том, что первая группа туристов отправилась на новый северокорейский курорт Вонсан. Сейчас начинается формирование новых групп, которые отправятся на побережье в августе и сентябре.