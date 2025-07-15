Nordwind начнет летать в Северную Корею из Москвы

Авиакомпания Nordwind с 27 июля начнет летать между Москвой и Пхеньяном. Об этом в понедельник сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

По данным Росавиации, время в пути между столицами составит около 8 часов. При этом пока рейсы будут осуществляться с частотой один раз в месяц. В ведомстве пояснили, что такое расписание принято «для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов».

Ранее Nordwind получил допуски на регулярную полетную программу из Москвы в Пхеньян. Билетов нет в продаже и вряд ли они появятся, к тому же сама авиакомпания запуск рейсов никак не комментировала. О предстоящих полетах можно судить только по официальным сообщениям Министерства транспорта РФ и Росавиации.

К тому же стоит отметить, что получить визу в КНДР индивидуальным путешественникам нельзя, только в составе туристической группы. Проявил ли какой-либо туроператор интерес к сотрудничеству с Nordwind по новому маршруту, пока неизвестно. Между тем московская компания «Проект Пхеньян» открыла продажу туров в Северную Корею. Правда, фирма, которая позиционирует себя как туроператор, в реестре Минэкономразвития значится как турагент.

Впрочем, не исключено, что программа Nordwind вовсе не связана с туризмом и организуется для перевозки граждан КНДР, бизнесменов или в государственных целях.

Накануне в Северную Корею с деловым визитом прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат пообещал поспособствовать поездкам россиян в республику, в том числе благодаря расширению авиасообщения.