Подорожает туристическая виза в США

Туристическая виза в США вскоре существенно подорожает. Согласно новому законопроекту One Big Beautiful Bill (инициатива администрации президента Трампа), принятому 4 июля, плата вырастет сразу на 250 долларов или на «установленную Министерством внутренней безопасности сумму». Таким образом, общая стоимость оформления турвизы составит 435 долларов.

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Новый сбор Visa Integrity Fee распространится на все категории неиммиграционных виз, включая туристические (В1/В2). Предполагается, что он будет осуществляться через Государственный департамент, однако точный механизм оплаты заявителями пока не обнародован. При этом иностранных граждан, которые вправе посещать США без виз, нововведения не касаются.

Необычный момент состоит в том, что добросовестные путешественники смогут получить эти деньги назад. То есть при соблюдении визового режима турист вправе вернуть 250 долларов. Нарушением может являться незаконная трудовая деятельность, превышение допустимого срока нахождения в стране, совершенные преступления и так далее. Впрочем, как именно будет происходить возвращение сбора, автоматически или по запросу, пока непонятно.

В целом в законопроекте еще много пробелов, которые американской стороне предстоит проработать и утвердить. На сегодня неизвестна даже примерная дата вступления новых правил в силу. Впрочем, американские СМИ предполагают, что речь идет о конце 2025-го – начале 2026-го. При этом сбор будет ежегодно индексироваться, а цифра – меняться.

Сейчас турпоток из России в США довольно низкий: прямых перелетов нет, а проходить собеседование на турвизу приходится в третьих странах. Учитывая и так немаленькие расходы на подготовку к поездке, дополнительный сбор может еще сильнее ударить по бюджету потенциального туриста. Даже несмотря на возможное возмещение части суммы.

Тем не менее интерес к направлению все же есть. Как показывает опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома», многие подписчики хотели бы посетить США, но лишь при появлении такой возможности. В комментариях читатели отмечают, что именно сложности с оформлением визы – одно из главных препятствий.