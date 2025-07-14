Из Махачкалы запустят прямые рейсы в Египет

Авиакомпания Red Wings с 25 июля запустит прямые рейсы из Махачкалы на популярный египетский курорт Шарм-эш-Шейх.

«Туроператор IZI TOUR совместно с авиакомпанией Red Wings объявляет о запуске прямых рейсов из аэропорта Махачкала на самые популярные курорты Египта — в Шарм-эш-Шейх. Старт полетной программы — с 25 июля», — сообщается в телеграм-канале махачкалинского аэропорта.

Рейсы будут выполняться раз в неделю, по пятницам, на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Полетная программа предварительно рассчитана до 24 октября, но может быть продлена. За время ее действия из Махачкалы планируется отправить на отдых более 1300 туристов.