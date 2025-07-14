Что не нравится жителям Абхазии в российских туристах

Специалисты в сфере туризма обозначили распространенные промахи, которые допускают российские туристы, отдыхая в Абхазии. Определенные поступки приезжих вызывают недовольство у абхазского населения. Несмотря на теплый прием и гостеприимность, культурные различия все же существуют.

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По свидетельству россиянина, проведшего лето в Абхазии, проблема кроется в манерах. Зачастую гости из России демонстрируют надменность и панибратство по отношению к местным жителям.

"Некоторые отдыхающие ведут себя так, словно им все обязаны, общаясь с абхазами в повелительном тоне", – поделился турист.

Также абхазы сталкиваются с неуважением к своим обычаям. В Абхазии принято проявлять почтение к старшему поколению, первым приветствовать их и поддерживать уважительный тон в разговоре. Беспорядок и мусор также являются причиной раздражения. Многие туристы не утруждают себя уборкой за собой. После отъезда они оставляют после себя большое количество отходов.

В Абхазии отношение к человеку формируется на основе его поведения. Как подчеркивает автор, отношение к туристу определяется не его паспортом, а его вниманием к местной культуре. Соблюдение элементарных правил приличия и поддержание чистоты гарантируют положительное впечатление.

Ранее мы писали, почему туристы в Абхазии выбирают «Доширак» вместо местной кухни. Также писали, как получить компенсацию за сорванный тур в 2026 году.