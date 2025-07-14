Самолет flydubai вторые сутки не может вылететь в ОАЭ из Казани

Рейс FZ 974 авиакомпании flydubai из Казани в Дубай (ОАЭ) вновь откладывается. Лайнер должен был вылететь еще вчера, 13 июля, в 01:10, затем из-за технической неисправности лайнера отправление перенесли на 07:00 сегодняшнего дня, а теперь – еще на сутки, предварительно на 07:00 15-го числа.

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Как пояснили «ТурДому» в российском представительстве перевозчика, пассажирам, нуждающимся в размещении, продлили проживание в гостинице Казани, выдали ваучеры на питание. Турист из столицы Татарстана, который сегодня все же прибыл в аэропорт в расчете на утренний вылет, рассказал нам, что авиакомпания оплатила ему такси для возвращения домой.

По словам представителя одного из туроператоров, чьи клиенты должны были отправиться в ОАЭ задержанным рейсом, стоимость туров «будет пересчитана в соответствии с фактически оказанными услугами» – деньги за потерянные дни отдыха вернут. Некоторые туристы хотели бы продлить проживание на курортах, но это не всегда возможно. Турагент из Ижевска Варвара Снопкова рассказала нам, что обратилась с таким запросом к своему туроператору. Тот пообещал поискать варианты, но предупредил: в изначально забронированном отеле нет номеров той же категории на следующие за окончанием тура даты. При этом в туроператорской компании пообещали рассмотреть возможность компенсации допрасходов на авиабилеты в ОАЭ, если туристы купят их самостоятельно, чтобы вылететь пораньше, не дожидаясь рейса flydubai. Еще в одном туроператоре нам пояснили, что вопрос о компенсациях будет решаться с каждым клиентом в индивидуальном порядке.