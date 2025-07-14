Туристы рассказали об отдыхе на новом курорте Северной Кореи

Северная Корея, долгое время остававшаяся закрытой для большинства туристов, теперь предлагает россиянам отдых на новом курорте Вонсан. Всего за несколько лет на месте бывшей военной базы появился современный туристический комплекс с аквапарком, пляжами и отелями. Как выяснили журналисты, недельный тур обойдется в 1800 долларов, включая перелет, проживание и экскурсии.

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Курорт Вонсан впечатляет инфраструктурой: идеальные дороги, новый аэропорт и железнодорожное сообщение. Номера в отелях стоят около 90 долларов в сутки, а питание — по 10 долларов за прием пищи. При этом туристы отмечают вежливый персонал и наличие всех необходимых удобств, от чайников до мини-баров с местными напитками, пишет karelia.news.

Несмотря на слухи о тотальном контроле, отдых в Северной Корее оказался комфортнее, чем многие ожидали. Правда, въезд в страну по-прежнему требует ПЦР-теста, а передвижения туристов ограничены. Тем не менее, для любителей экзотики и необычных впечатлений это может стать уникальным путешествием.