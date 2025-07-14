Туристы из России массово сдают билеты на популярный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 в Баку после того, как организаторы заменили российских артистов на малоизвестных местных исполнителей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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На Dream Fest должны были выступить «Руки вверх!», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие известные российские артисты. Однако министерство культуры Азербайджана отменило все связанные с РФ мероприятия. Поэтому российских исполнителей срочно заменили на азербайджанских музыкантов.

По словам российских туристов, они из более трех десятков артистов теперь знают всего несколько человек. Началась массовая сдача россиянами билетов, которые стоят от 4 тысяч до 226,5 тысячи рублей за один день фестиваля. Организаторы Dream Fest 2025, осознав, что несут огромные убытки, пытаются пригласить на четырехдневный фестиваль известных российской публике музыкантов из стран СНГ.

12 июля гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Совет прессы Азербайджана не предоставил никаких доказательств, подтверждающих обвинения в адрес агентства Sputnik в якобы подрывной деятельности на территории страны.