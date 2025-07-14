Почему туристы в Абхазии выбирают «Доширак» вместо местной кухни

Отдыхающие в Абхазии россияне раскрыли мотивы, по которым часто отдают предпочтение «Дошираку» вместо национальных блюд. Как выяснилось, дело не только в желании сэкономить – многие туристы сознательно выбирают привычную лапшу быстрого приготовления из соображений комфорта и безопасности.

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По словам путешественников, традиционная абхазская кухня с ее насыщенными мясными блюдами и специфическими молочными продуктами подходит не всем. Некоторые отдыхающие воспринимают отпуск как время гастрономических послаблений, когда хочется простой и знакомой еды. Кроме того, распространенные в интернете истории об отравлениях в местных кафе заставляют многих туристов настороженно относиться к пунктам общепита, пишет amurpolit.ru.

При этом эксперты отмечают, что проблема носит избирательный характер – в курортных зонах Абхазии достаточно проверенных заведений с качественным питанием. Многие россияне перед поездкой тщательно изучают отзывы и составляют собственный список надежных мест, где можно безопасно познакомиться с национальной кухней. Однако для части туристов «Доширак» остается гарантированно безопасным и комфортным вариантом, особенно в случае непредвиденных расходов, вынуждающих экономить.