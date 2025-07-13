Туристов доставят в ЮАР из Москвы за 50 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные ценовые предложения авиабилетов в Южную Африку из российской столицы.

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Слетать в Йоханнесбург 5 октября, обратно – через 10 дней, 15-го, можно за 51,8 тыс. руб., доплата за багаж – 1,5 тыс. (Здесь и далее указаны наличие мест и цены, актуальные по состоянию на 19:00 13 июля. – Ред.) Рейсы авиакомпании Etihad Airways следуют с пересадкой в Абу-Даби (ОАЭ), стыковка на пути в ЮАР – 2 часа, на маршруте в Москву – длительная, почти 19 часов.

Билеты за ту же стоимость реально забронировать и на даты с 6 по 16 октября. А за рейс 9 октября туда, 19-го обратно придется заплатить чуть больше – 52,8 тыс. руб. плюс 1,5 тыс. за перевозку чемодана.

В этом варианте пересадка в эмиратском аэропорту на пути в Йоханнесбург займет 19,5 часа.

Стоимость лишь немногим более 50 тыс. руб. за round trip – весьма привлекательная для столь дальнего маршрута. Не исключено, что скидки на перелеты через ближневосточный хаб объясняются тем, что спрос на рейсы с пересадками в ОАЭ, Катаре, Омане пока не до конца восстановился после их недавних отмен и переносов из-за закрытия воздушного пространства в период израильско-иранского вооруженного конфликта. Перевозчикам приходится стимулировать интерес пассажиров спецпредложениями.

Ранее мы писали, что авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas открыла продажу билетов из Москвы в Эр-Рияд.