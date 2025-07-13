«Не разрешили подстричься». Турист из Китая рассказал, что его удивило в России

За последние годы Россия стала достаточно интересным и востребованным туристическим направлением для жителей Поднебесной. Страна привлекает китайских граждан своим размахом, самобытной культурой и богатой историей. По словам журналистов из Поднебесной, в РФ китайские туристы зачастую сталкиваются с вещами, которые вызывают у них большое удивление. Один из таких путешественников недавно поделился парой любопытных воспоминаний его поездки в Москву.

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«Я провел там три недели и могу поделиться душераздирающей правдой», – сообщается в статье, опубликованной в китайском издании Baijiahao.

Совершив путешествие на поезде из Владивостока в российскую столицу, мужчина поделился своими многочисленными впечатлениями. Гражданин КНР отметил, что многие устоявшиеся представления о России оказались ошибочными. В частности, он был приятно удивлен дружелюбием и гостеприимством местных жителей. Особенно его тронула случайная попутчица.

«Русская женщина, с которой я познакомился в поезде, пригласила меня в свое купе. Я ожидал, что она будет предлагать мне какие-то товары, но вместо этого она поделилась со мной хлебом и угостила чаем. Несмотря на языковой барьер, мы смогли общаться жестами. Она даже показала мне фотографию своего кота», – рассказал китаец.

Он также признался, что китайцы часто считают русских ленивыми и любящими застолья. Однако, по его мнению, это не соответствует действительности. В московском метро в утренний час пик он увидел гораздо больше спешащих на работу людей, чем в Китае. При этом все выглядели серьезными и сосредоточенными.

«Мужчины несли ящики с инструментами, а женщины на высоких каблуках держали портфели. Их лица выражали такую решимость, словно они готовились к важной битве», – поделился впечатлениями путешественник.

Впрочем, некоторые аспекты российской действительности вызвали у него недоумение. Поход в парикмахерскую обернулся неожиданным опытом. В одном из салонов ему отказали в обслуживании. Администратор заявила, что стрижка осуществляется только по предварительной записи, что сильно озадачило туриста.

«Я не знал, смеяться мне или плакать. Мне даже не разрешили просто подстричься. Позже я узнал, что здесь стрижка – это как визит к врачу: нужно записываться заранее», – рассказал он.

Еще одним сюрпризом стала покупка цветов. Попытка приобрести букет из 12 роз вызвала удивление у продавцов. Китаец был поражен, когда ему объяснили, что в русской культуре принято дарить нечетное количество цветов. Эта традиция и серьезность, с которой ее соблюдают, показались ему странными, пишет АБН24.