«От бомжей никуда не денешься». Турист рассказал о поездке в Париж

Российская путешественница побывала в столице Франции второй раз за три года и призналась, что Париж со времени ее последнего визита сильно изменился. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что во время первой поездки европейский город поразил ее обилием мусора и бездомных людей. Но когда она приехала туда снова, в апреле 2025 года, обстановка на улицах была другой.

«Бомжи были — никуда от них не денешься в Париже, видимо. Но если три года назад их было (условно) 20 человек на улицу вдоль домов, то сейчас — двое-трое, не больше. Мусора на улицах, как мне показалось, стало тоже гораздо меньше», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Кроме того, путешественница не заметила в центральных районах Парижа большого количества мигрантов. По ее словам, там были «люди с разным цветом кожи», но все они были заняты работой или каким-то делом, а не праздно шатались или навязывали сувениры.

Ранее россиянин посетил Париж во время проведения Олимпиады и поделился впечатлениями. По его словам, по сравнению с другими городами, где он застал Олимпийские игры, в столице Франции все было «как-то скромненько».