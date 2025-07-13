Какой азиатский курорт выбрать, чтобы не помешали дожди

Бали является одним из наиболее востребованных туристических направлений среди граждан Российской Федерации. Остров располагается в составе Индонезии.

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Сезонный период для отдыха на Бали охватывает временной промежуток с апреля по октябрь. В летний период наблюдается значительный приток туристов. Июль характеризуется наиболее высокими температурами воздуха. Однако высокая влажность способствует более легкому переносу жары по сравнению с другими месяцами.

С октября по март в регионе Бали начинается сезон дождей. В связи с этим рекомендуется планировать поездку на остров до начала данного периода.

Для путешественников, предпочитающих менее посещаемые места, может быть интересен остров Ява. Сезон дождей на Яве приходится на период с ноября по март.

При планировании поездки в Таиланд следует обратить внимание на острова Панган и Самуи. В июле и августе на указанных территориях отсутствует выпадение осадков.

Шри-Ланка также пользуется популярностью среди российских туристов. На восточном побережье, где расположен город Тринкомали, сезон дождей продолжается с октября по май.

В летний период в Нячанге (Вьетнам) и на островах Борнео и Лангкави (Малайзия) наблюдаются кратковременные дожди. Этот временной промежуток характеризуется переходными климатическими условиями: температура воздуха не является чрезмерно высокой, а уровень влажности остается умеренным, однако осадки все же возможны.

Согласно статистическим данным, средняя продолжительность пребывания туристов в отелях Таиланда составляет 5,2 дня, в Индонезии — 4,6 дня, а в Шри-Ланке — 5 дней.

Ранее сообщалось,что Северная Корея после более чем четырёхлетнего перерыва из-за COVID-19 возобновляет приём туристов, а Южная Карелия потеряла почти 90% туристов.