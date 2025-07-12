Российский турист рассказал о путешествии в Афганистан

По словам путешественника, передвигавшегося по стране автостопом, местные жители проявляли радушие и охотно предоставляли ему ночлег. Тем не менее, инцидентов избежать не удалось: в Кандагаре представители "Талибана" задержали россиянина в своем офисе на ночь, мотивируя это заботой о его безопасности, об этом сообщает "Московский комсомолец".

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Путешественник подчеркнул доступность проживания в стране. Недорогой номер в гостинице можно снять за 10-15 долларов, а более комфортабельный вариант обойдется примерно в 20 долларов за ночь. Цены на еду также приятно удивляют: полноценный прием пищи стоит всего 2-3 доллара.

Россиянин обратил внимание на важность соблюдения местных традиций и законодательства. В Афганистане существуют ограничения на прослушивание музыки в общественных местах, а также на ношение одежды западного образца, в частности, шорт.

Ранее Северная Корея возобновила туризм после COVID-19. Также туристы превратили европейские города в зоны бедствия.