Туроператоры назвали наиболее выгодное направление этим летом

Туроператоры назвали Египет наиболее выгодным направлением для россиян этим летом. Отдых там на 30% дешевле, чем в Турции.

Курорты Сочи и Крыма — дороже. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Египет дешевле Турции примерно на 30%, и сюда туры в отели пять звёзд можно на неделю из Москвы найти за 180 тысяч рублей с перелётом на двоих, с проживанием недельным. Российский рубль укрепился за последние полгода больше, чем на 25%. Естественно, туры в рублях снизились даже. Понятно, что август — самый дорогой месяц для Турции, тем не менее сейчас можно из Москвы улететь вдвоём на неделю за 100-120 тысяч рублей. Да, это будет скромный отель три звезды. Стоимость Турции ниже, чем в Сочи или в Крыму».

Ранее турсектор Турции пожаловался на «слабый» летний сезон в этом году. Не все отели в курортных регионах заполнены, уточнил представитель туристической сферы Хамит Кук.

«Сейчас июль, и все гостиницы должны быть заполнены, но мы остались на уровне 70-80%», — рассказал он.

По словам Кука, конкурирующие с Турцией страны — Испания, Греция и Египет — добились увеличения числа туристов, сообщил портал TurizmNews.

Специалист подчеркнул, что местные путешественники также ищут «ценовые преимущества» и отправляются в Египет и на греческие острова.