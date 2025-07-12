Из-за ИИ туристы поехали на фейковый курорт в Малайзии

Туристы в Малайзии собирались отдохнуть на горном курорте и разочаровались, когда поняли, что он полностью выдуман искусственным интеллектом. Пожилых супругов в существовании красивых мест убедил репортаж фейкового телеканала. О казусе рассказала гонконгская газета South China Morning Post.

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В видеоролике TV Rakyat симпатичная корреспондентка берет интервью у гостей «курорта», выходит на смотровую площадку, ужинает в ресторане с панорамным видом. Зрителям показывают живописную природу: горы, покрытые лесом, канатную дорогу, речку в горах, мини-зоопарк.

Чтобы насладиться красотой, муж и жена из Куала-Лумпура отправились в дорогу. До места в штате Перак, обозначенного в репортаже, они добирались 3 часа. Сотрудница отеля, где остановились туристы, очень удивилась, когда ее на полном серьезе спросили, как доехать до канатки Kuak Skyride. Комичную ситуацию девушка впоследствии описала в своем посте в соцсетях.

Представитель гостиницы долго убеждала постояльцев, что канатной дороги, показанной на видео, в реальности не существует:

«В этом тихом городке нечего смотреть».

Муж и жена были очень разочарованы, когда осознали, что ролик создан с помощью нейросетей. Гостья, по словам сотрудницы, даже заявила, что обязательно подаст в суд на автора репортажа.

Впрочем, из-за возмущения пользователей скандальное видео вскоре удалили из Сети. У многих зрителей вызвал обеспокоенность тот факт, насколько реалистично выглядят фейковые изображения. Некоторые даже поверили в реальность происходящего.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», комментируя репортаж, обращают внимание, что журналист канала ведет репортаж в зимней куртке с мехом на капюшоне, несмотря на то что туристы вокруг одеты по-летнему.

«А никого не смутило, что кабины плывут по воздуху без тросов?» – спрашивает пользователь.

Искусственный интеллект вводит туристов в заблуждение не впервые. Ранее мы писали, что туристы получают от нейросетей не всегда удачные рекомендации по подбору туров за границу. Одному из россиян ИИ посоветовал тур на 2 недели в 5* отель в Кемере с перелетом из Москвы бизнес-классом всего за 230 тыс. руб. Турагенту пришлось убеждать клиента, что искусственный разум дал неверную информацию по ценам. Реальная стоимость подобной поездки гораздо выше. Таким образом, ориентироваться на ответы ИИ для подбора вариантов туров вряд ли стоит, в настоящий момент он не способен заменить услуги турагентств.