Американка столкнулась с пумой на туристической тропе

Туристка из США Кортни Расура столкнулась с пумой в лесу Лос-Падрес и осталась невредимой. Об этом сообщает Edhat. Женщина шла по тропе Gridley ранним утром, слушая подкаст, когда хищник перегородил ей путь. По словам Расуры, она не ожидала встретить пуму в этом районе, где обычно бывает много людей.

Понимая, что убегать нельзя, туристка начала громко кричать, надеясь отпугнуть животное. Пума сначала скрылась в кустах, но затем снова появилась на тропе, внимательно осмотрела женщину и окончательно ушла. Весь инцидент Кортни сняла на видео.

Расура призналась, что за 15 лет походов в Лос-Падрес ни разу не сталкивалась с пумами. Этот случай она назвала одновременно пугающим и захватывающим, пообещав впредь брать с собой сигнальный гудок для отпугивания диких животных.

Служба национальных парков США напомнила, что при встрече с пумой нельзя паниковать, убегать или подходить ближе. Лучше попытаться отпугнуть зверя громкими звуками или широкими жестами, а в крайнем случае — использовать подручные предметы для защиты, передает портал.

Ранее в Соединенных Штатах мужчина испугался пумы и отбился от нее лопатой. Американец отдыхал на природе с палатками вместе со своей собакой породы хаски.